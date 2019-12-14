العثور على أبو الهول جديد في مصر... صورة

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى أن التمثال مصنوع من الحجر ويبلغ ارتفاعه من القاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، ذو ملامح و تفاصيل واضحة وجميلة.

وزارة الآثار: العثور على تمثال ملكي علي هيئة #ابو_الهول بتونا الجبلhttps://t.co/pRPjVSnkyM pic.twitter.com/2k8gcAoxVI — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) December 14, 2019

وعثرت البعثة أيضا على مجموعة تمائم مصنوعة من الفيانس الأزرق للإله "بس" بالإضافة لمجموعة أواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام.

و تعتبر تونا الجبل مليئة بالأسرار حيث تم العثور خلال الثلاث أعوام السابقة في المنطقة ذاتها على واد للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها علي موميات في حالة جيدة، ولذلك تستمر أعمال المسح والتنقيب الآثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال.