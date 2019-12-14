أقوى 10 قوات جوية في العالم بينها مصر

وأفادت القناة العبرية الـ"12" بأن مصر ضمن أقوى 10 أسلحة جوية أو قوة جوية حول العالم، وهي القائمة الدولية التي لا تضم بين جنباتها سلاح الجو الإسرائيلي.
واحتل سلاح الجو الأمريكي المرتبة الأولى لامتلاكه حوالي 13,266 طائرة ومروحية، بنسبة تزيد عن 25% من تعداد الطائرات والمروحيات حول العالم، فيما جاء نظيره الروسي في المرتبة الثانية، بـ 4163 طائرة ومروحية فقط، بنسبة 8%، وذلك حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الصيني جاء في المرتبة الثالثة بـ 3,210 طائرة ومروحية، بنسبة 6% حول العالم، فيما جاء نظيره الهندي في المرتبة الرابعة بعدد 2,082 طائرة ومروحية، لتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بـ 1,625 طائرة ومروحية.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن سلاح الجو المصري جاء في المرتبة التاسعة حول العالم بـ 1,100 طائرة ومروحية، ليسبق نظيره التركي الذي جاء في المرتبة التاسعة بـ 1,067
سلاح الجو السعودية جاء في المرتبة الـ12 حول العالم بـ 848 طائرة ومروحية.
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