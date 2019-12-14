كاتب لبناني: حكومة التكنوقراط انقلاب على الديمقراطية

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، حسن حردان، إن تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية يعود لاختلاف الأطراف السياسية على شكل حكومة جديدة لكنها مقيدة بالتزامات، مثل اتفاق الطائف الذي نص على تمثيل الكتل النيابية داخل الحكومة، وهذا يختلف عن ما يطرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حول تشكيل حكومة تكنوقراط.

وأضاف حردان، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "تشكيل حكومة تكنوقراط تتناقض مع اتفاق الطائف والدستور، كونها تتجاهل التمثيل النيابي، ثانيًا تشكل انقلابًا على الديمقراطية، لحصولها على صلاحيات تشريعية ورقابية، ما يعني إلغاء دور البرلمان، كما أنها تريد أن تنقلب على نتائج الانتخابات النيابية".

وتابع حردان "عتبر أن هناك صعوبة في التنبؤ بما سيحدث يوم الأثنين القادم، سواء تأجيل الاستشارات النيابية أو إجراءها، مشيرا إلى احتمال إجراء الاستشارات و تسمية الحريري لتشكيل الحكومة بأغلبية ضئيلة، ومن ثم يصبح الخلاف على ماهية الحكومة".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قال إن الحكومة اللبنانية القادمة يجب أن تضم كل الأطراف حتى تتمكن من علاج أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود.

وأضاف أن حزب الله يصر على أن تضم الحكومة حليفه السياسي التيار الوطني الحر، الذي يمثل أكبر كتلة سياسية مسيحية في لبنان.

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

وأكدت مجموعة دعم لبنان المنعقدة في باريس، في بيانها الختامي، الأربعاء الماضي، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.