منوتشين: أمريكا أرسلت قوات إلى السعودية على أساس دفاعي

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم السبت، إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي وحسب.

كما ذكر الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستنهي كافة العقوبات على إيران عندما تلبي طهران الشروط الضرورية.

وأضاف منوتشين، خلال منتدى الدوحة، أن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية كانت هجوما على الاقتصاد العالمي. وتحمل واشنطن طهران المسؤولية عن تلك الهجمات لكن إيران تنفي ضلوعها فيها.

وافتتح أمير قطر، اليوم السبت، منتدى الدوحة، الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

ويشهد المنتدى مشاركة رئيس وزراء ماليزيا، محمد مهاتير، ومن تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن.

ومن الولايات المتحدة، وزير الخزانة ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب.

وكان "منتدى الدوحة" قد تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

وأعلن البنتاغون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر أذن بنشر قوات أمريكية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد، ونظام واحد "ثاد".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية نشر 3 الاف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية.