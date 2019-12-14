الإمارات تعلق على "تسريبات قطر" بشأن التفاوض مع السعودية لإنهاء المقاطعة

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تصريحات المسؤولين القطريين بوجود مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية محاولة لشق صف الدول الأربع التي أعلنت مقاطعة قطر قبل عامين.

القاهرة – سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "توتير"، اليوم السبت، إن "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وأضاف الوزير الإماراتي أن "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات.



الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 14 декабря 2019 г.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، اليوم، قوله ردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، إن "تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف".

وكان وزير الخارجية القطري صرح، قبل نحو أسبوع، بأن بلاده تقيم حوارا مع السعودية لحل أزمة الخليج، كاشفا عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة.

وقال وزير الخارجية القطري "في الأسابيع الأخيرة، ربما انتقلنا من حالة من الجمود إلى بعض التقدم حيث تجرى بعض المحادثات... بيننا وبين المملكة العربية السعودية على وجه التحديد"، متابعا "نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم حيث يمكننا أن نرى نهاية للأزمة".