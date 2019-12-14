ضاحي خلفان يحسم الجدل حول "التغريدة المزيفة" التي أثارت ضجة بين السعوديين

حسم نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، الجدل الدائر حول التغريدة المنسوبة إليه، والتي تضمنت وصفا للشعب السعودي بـ"الفاشل" إذ أكد أنها ليست له.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي.. الشعب السعودي غي القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة... كيف لا وهم أصل العرب".

فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي...الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة ...كيف لا وهم أصل العرب...

👇 pic.twitter.com/wGBTGuyedE — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2019

وجاءت تغريدة خلفان بعد أن نسبت له تغريدة تسيء للشعب السعودي وجاء فيها "الشعب السعودي لا يعرف إلا النقد والتنظير على الشعوب شعب فاشل لا يستطيع صناعة فرشاة أسنان.. ينتقد صناعة دولة سبقته بعشرات السنين. حقيقة يجب إدراكها.." مؤكدا أنها لا تعود له لا من قريب ولا من بعيد.

الله يغربل حشد عزمي بشارة يعني ما يريد الا أن يزج بأسمي مع من يعزون علي..حسبنا الله ونعم الوكيل على من غرد بها...إن الذين يؤذون المؤمنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2019

واتهم خلفان من وصفهم بـ"حشد عزمي بشارة" بالوقوف خلف هذه التغريدة، مشيرا إلى أن هؤلاء يريدون الزج باسمه مع من "يعزون عليه"، ثم نشر صورة لخبر يُشير إلى أنه من نشر التغريدة ثم قام بحذفها.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي على هذه الصورة قائلا: "سخافات جماعة عزمي لن تنتهي.. توقفنا عنهم حشمة لدعوة كريمة.. لكن النذل عمره ما يصبر عن اساليبة الخسيسية".، على حد تعبيره.