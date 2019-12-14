قيس سعيد يهنئ الرئيس الجزائري المنتخب

هنأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، بفوزه في الانتخابات التي أجريت أول من أمس الخميس.

وأعرب رئيس الدولة عن تمنياته للرئيس عبد المجيد تبون بالنجاح والتوفيق، معربا عن أمله في مزيد التعاون بين تونس والجزائر الشقيقة وفتح آفاق جديدة في هذا الاطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك، وذلك بحسب وكالة أنباء "تونس أفريقيا".

كما ذكرت اللجنة أن المرشح عبد القادر بن قرينة حصل على 17.38% من الأصوات، في حين حصل علي بن فليس على 10.55%، وذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وحصل عز الدين ميهوبي على 7.26% من الأصوات.

وولد عبد المجيد تبون في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، في ولاية النعامة في الجنوب الغربي من البلاد، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.

وكان قد شغل منصب رئيس الحكومة، في مايو/ أيار 2017، خلفا لعبد المالك سلال، قبل أن يتم إنهاء مهامه في أغسطس/ آب من نفس العام، وعين أحمد أويحيى خلفا له.