تسجيل
16:23 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    معمر القذافي

    أين يقف تيار القذافي من معركة طرابلس؟

    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102051/32/1020513219.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912141043726847-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%9F/

    حالة من التباين تسود الأوساط السياسية والقبائلية الليبية بشأن تأييد العمليات العسكرية في طرابلس ومعارضتها.

    التباين الحاصل جاء إثر المواقف المساندة للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي في إبريل/نيسان الماضي، والأخرى المعارضة لها بسبب ما يمكن أن يترتب عليها من دمار للعاصمة الليبية.

    الجانب الغربي الذي يضم مصراته والزاوية وطرابلس يصف العملية بالانقلابية والإجرامية، فيما يساندها الشرق ويطلق عليها عملية تحرير من الجماعات الإرهابية في الغرب، وما بين الطرفين يظل "التيار الأخضر"، وهم أنصار النظام السابق، الذين يؤكدون أنهم مع تحرير المدن من الإرهاب لكنهم ليسوا مع تدميرها حسب ما جاء على لسان أحد قياداتهم.

    رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    عقيلة صالح: "اتفاقية السراج وأردوغان" سرعت العملية العسكرية في طرابلس

    من ناحيته قال سراج الدين التاورغي الباحث السياسي الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تعبر عن جميع الليبيين ولا تقتصر على جهة بعينها، حيث تضم بين صفوفها كافة المكونات الليبية.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المؤسسة العسكرية دعت منذ 2014 جميع الضباط وضباط الصف بالانضمام لصفوفها، حيث انضم الآلاف طوال السنوات الماضية من كافة المكونات الاجتماعية تحت راية القوات المسلحة الليبية دون أي انتماءات أخرى.

    وعلى المستوى السياسي يوضح التاورغي، أن كافة الانتماءات الليبية توحدت تحت قيادة الجيش الليبية لهدف واحد وهو انقاذها من المليشيات الإرهابية المسيطرة على طرابلس والتي ساهمت في جلب كافة الأعداء إلى الأراضي الليبية من الطليان والأتراك.

    ويرى التاورغي أن التطورات الحالية في طرابلس تتسم بالبطء بعض الشيء نظرا لتكدس طرابلس بالمدنيين، عمل الجيش على عدم سقوط ضحايا من المدنيين.

    من ناحيته قال عثمان بركة القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا والتيار الوطني الليبي، إن التيار الوطني (أنصار تيار القذافي)، ليس مع أي أشخاص في الشرق أو الغرب، وأنه مع الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد وحفظ أمنها القومي والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، السبت، أن التيار الوطني يساند الجيش الذي يحمي الوطن من الداخل والخارج، وحماية مؤسسات الدولة، دون تدمير العاصمة، وأنهم ضد الحرب التي تدمر المدن.

    وأشار إلى أن الرئيس الراحل معمر القذافي خرج من طرابلس في العام 2011، حتى لا تدمر العاصمة، وأننه بالرغم من أن التيار يقف خلف الجيش لتحرير العاصمة من المليشيات والمدن الأخرى، إلا أنه ليس مع استخدام القوة التدميرية التي تعود بالخسائر على الجميع.

    قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر خلال لقائه سيرغي لافروف في موسكو
    © Sputnik . Vladimir Astapkovitch
    ماذا يعني إعلان الجيش الليبي قرب موعد دخول طرابلس؟

    واستنكر بركة "ترك قيادات المليشيات حرة طليقة في العاصمة وبعض المدن الأخرى، وأن التيار الوطني يساند تحرير مصراتة والزاوية إلا أن الأمر يحتاج إلى تكتيكات عسكرية بما يجنب المدينة التدمير ويجنب ليبيا المزيد من الخسائر البشرية".

    على الجانب الأخرى حذر عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب من دخول العاصمة وأن الخطوة ستكون كارثية على كافة المستويات.

    فيما أكدت مصادر ليبية، أن تفاهمات حصلت الأيام الماضية بين التيار المؤيد للقذافين وبين الجهات الفاعلة في الشرق الليبي من شأنها التوافق حول المرحلة المقبلة من الناحية السياسية، ومساندة العملية العسكرية الدائرة حاليا في طرابلس.

    وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أوضح معزب أن دخول العاصمة يعني تحول العملية إلى حرب شوارع تمتد لفترات طويلة، قد تكلف الجميع خسائر فادحة.

    الأيام الأخيرة دخلت الأزمة الليبية تجاذبات دولية بشكل يزيد من حالة التوتر الإقليمية، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، فيما عرضت مصر وقبرص واليونان ودول الاتحاد الأوروبي الخطوة.

    وتشهد العاصمة اشتباكات عنيفة منذ أول أمس بعد أوامر من المشير خليفة حفتر بالدخول لقلب العاصمة، فيما قالت قوات الوفاق إنه من المستحيل دخول العاصمة، وأن المعارك تدور على المحاور كما هي منذ أشهر.

    انظر أيضا:

    ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تدعو إلى وقف الأعمال القتالية في ليبيا
    نائب تركي يدعو لتأسيس صداقة برلمانية مع ليبيا
    حكومة الوفاق تصدر بيانا بشأن مزاعم "انشقاق" موظفي سفارة ليبيا في مصر
    الأمم المتحدة تكشف عن نقل أسلحة إلى ليبيا في خرق للحظر الدولي
    الكلمات الدلالية:
    طرابلس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راقصات من الأرجنتين خلال مسابقة كأس بطولة للرقص اللاتيني في ميدلين، كولومبيا 12 ديسمبر 2019
    اختيار "أجمل نساء الكون" و"لبنان يغرق"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    جونسون يعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير
    نجمة الاتحاد الأوروبي تغادره العام المقبل
    ماذا كان يبحث العالم على غوغل في 2019
    ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك