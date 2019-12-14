بيان: قوات الوفاق تشن هجوما على تمركزات للجيش الليبي جنوبي طرابلس

أعلن اللواء أحمد أبوشحمة قائد غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب، شن هجوم على تمركزات تابعة لقوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في عين زارة ومحور اليرموك.

وقال أبو شحمة، في بيان نقلته صحيفة الوسط الليبية، إن "القوات شنت هجوما على تمركزات لميليشيات حفتر"، مضيفا أن "المدفعية الثقيلة التابعة لقواتنا تعاملت بدقة مع تجمعات للميليشيات متعددة الجنسيات في محيط محور اليرموك بعد أن حددت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها".

ولم يتم تحديد موعد أو نتائج هذا الهجوم بعد كما ذكر المصدر.

وكان قد أعلن القائد العام للقوات الجيش المشير خليفة حفتر في وقت سابق ما وصفه بـ"ساعة الصفر" لحسم المعارك ودخول العاصمة طرابلس، ورد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس، قائلا: "لايوجد سيطرة أو اقتحام (لطرابلس)، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام"، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول ليبيا.

وقال السراج إن "قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية".

ووأضاف: "أقول لداعمي الحرب دعوا الليبيين وشأنهم ولا تحلموا ان تجعلوا ليبيا قاعدة لكم".

وبدأ حفتر هجوما، في أبريل/ نيسان، لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة.

​وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.