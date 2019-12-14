أشخاص يقتحمون ساحة الشهداء وسط بيروت ويمزقون اللافتات... بالفيديو

وأكد تلفزيون الجديد اللبناني " نزول مجموعة من الشبان من الخندق إلى ساحة التظاهرات في ساحة الشهداء في وسط بيروت".

وأضاف أن هؤلاء "مزقوا لافتات للحراك وأحرقوها وهم يهتفون: شيعة..شيعة، اعتراضاً منهم على الوقفة التضامنية مع خيمة "الملتقى".

وقال إنه "على أثر ذلك تدخل عناصر مكافحة الشغب فتطوّر الأمر إلى مواجهة بين الطرفين".

وأكد الصليب الأحمر "إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي على جسر الرينغ تمّ نقله إلى المستشفى".

وأضاف "الجديد" أن تم توجيه دعوات عبر مكبّرات الصوت للشبان في منطقة الخندق الغميق للانضباط والعودة إلى منازلهم. وأكد أنه "تمت إصابة أحد عناصر مكافحة الشغب بقدمه نتيجة إطلاق المفرقعات باتجاه القوى الأمنية من قبل المعتدين".