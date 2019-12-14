رئيس البرلمان المصري: مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن القاهرة تعتبر مجلس النواب الليبي، شرقي البلاد، الممثل الشرعي الوحيد لشعب ليبيا، في وقت تحتدم المعارك بين الجيش الوطني الليبي الداعم لمجلس النواب وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في الغرب.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن عبد العال، خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ، أنه "أكد على تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبارها مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي"، مشددا على "دعم ومساندة البرلمان المصري للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب".

وقال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن "الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع".

وأوضح عقيلة صالح، خلال مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن "اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس"، متوقعا حسم معركة طرابلس في أسرع وقت.

وطالب رئيس البرلمان الليبي، الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي. وتابع: "نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".