مسؤول تركي يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق على اللاجئين السوريين

قال المسؤول المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا وأن يسرع بتدفق تلك الأموال.

وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وافقت تركيا على منع المزيد من الهجرة إلى أوروبا.

وحسب رويترز يدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي المهاجرين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون مهاجر تركوا بلادهم خلال الحرب ألأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ودفعت ملايين آخرين للنزوح عن ديارهم.

وقال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي "يجب الإسراع بتدفق الأموال ويجب زيادة التمويل ذاته". وأضاف للصحفيين في اسطنبول "يتعين أن نعمل معا ما دامت الأزمة موجودة. الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية".

ويقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها وتم صرف أكثر من 2.4 مليار.

وقال قايماقجي إن استضافة اللاجئين تكلف تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالا.

وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تصدعا بسبب عدد من القضايا من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرق سوريا في اكتوبر تشرين الأول ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي أواخر أكتوبر تشرين الأول هددت تركيا "بفتح جميع الأبواب" للسماح للاجئين بالوصول ألى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطينهم في شمال شرق سوريا.