الجيش اليمني: 18 قتيلا و27 جريحا من الحوثيين في مواجهات وقصف غرب صعدة

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، مقتل وإصابة 45 عنصراً من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك . وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الحوثيين التسلل باتجاه مواقع خسروها خلال الشهرين الماضيين، في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح (غرب صعدة)".

وأكد "إحباط قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، محاولة الحوثيين وإجبارهم على الفرار".

وأشار إلى "استهداف المدفعية تعزيزات وتجمعات للحوثيين قادمة إلى منطقة المواجهات".

ووفقاً للجيش، "أسفرت المواجهات والقصف عن مقتل 18 عنصراً من الحوثيين وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم".