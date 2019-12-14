رئيس وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة: العلاقات القطرية الروسية متنوعة ومتميزة

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة "ترويج الاستثمار" الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، في هذا الصدد، أن العلاقات القطرية الروسية متنوعة ومميزة، وساهم في ذلك إنشاء اللجنة الروسية - القطرية المشتركة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن "دولة قطر قامت بكل ذلك مما فتح المجال أمام الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا للاستثمار في قطر"؛ داعيا الشركات الروسية للانضمام والمشاركة في هذه المشاريع.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي السابق في وكالة ناسا للطيران والفضاء، خالد العالي، إلى "أن روسيا يمكنها أن تعزز من قدرات قطر في إطار اتجاهها للتحول للاقتصاد القائم على المعرفة، خاصة أن البيئة البحثية والذكاء الاصطناعي الروسي يلعبان دورا كبيرا في هذه الأعمال".
ولفت العالي إلى أن "قطر تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة القانونية لاستقطاب الاستثمارات والتعامل مع الملكية الفكرية، كما أنشأت مناطق حرة ووقعت اتفاقيات لتسهيل التعاون مع مختلف الدول".
وفي السياق، أوضح المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة "ألماز كابيتال" ألكسندر غاليتسكي، أن أنماط الشركات التي تعتمد على الابتكار والسوق المعتمدة عليه واعدة خاصة أن هناك موجة جديدة من الابتكار في تقنية المعلومات تدق الأبواب، والتكنولوجيا الآن سبقت الأفكار المطروحة.
وأكد غاليتسكي على "ضرورة توظيف التكنولوجيا وتطويرها لتلعب دورا أكبر في مجالات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أن المستقبل مرتبط بهذه الأمور الحيوية والتركيبية والحوسبة الكمية".
وانطلقت في العاصمة القطرية، اليوم السبت، أعمال "منتدى الدوحة"، الذي يجمع نخبة من صانعي السياسة وصناع القرار والخبراء ورواد الأعمال حول العالم؛ وينعقد هذا العام تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب"، ويستمر ليومين.
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