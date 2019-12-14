تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية أمام مجلس النواب اللبناني

شهدت ساحة النجمة، اليوم السبت، تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية أمام مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة في لبنان، وإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.