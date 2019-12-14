محمود عباس: الانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة سينهي كل فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

نشرت ذلك وكالة "قدس نت" للأنباء على صفحتها في تويتر خلال استقبال الرئيس الفلسطيني وفداً من المفكرين وكبار المثقفين المصريين من المركز المصري للفكر والدراسات الإسترتيجية في مقر إقامته بشرم الشيخ.

أبو مازن: الانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا #عاجل https://t.co/S0g1PPFcCN pic.twitter.com/xN3GodtRhL — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) December 14, 2019

وشدد عباس على أن الانتخابات هي مخرج الفلسطينيين الوحيد والطريقة الأولى لحماية القضية.

وأكمل قائلاً: "إن زيارة فلسطين هو كسر للحصار الذي يفرضه الاحتلال والوقوف بشكل عملي وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه جراء الاحتلال واجراءاته."

من جهته، شكر اللواء محمد ابراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الرئيس محمود عباس لمواقفه القومية والوطنية، واصفا اياه بالرجل الشجاع الذي قدم كل المرونة من أجل اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية.