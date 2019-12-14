أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد شفائه وعودته إلى الرياض

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل شيخ، اليوم السبت، على عودته إلى أرض السعودية، بعد رحلة علاج.

وغرد تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الحمد لله الرياض أخيرا، اه يا هوا وتراب الرياض".

الحمدالله الرياض اخيراً❤️❤️❤️🇸🇦🔥🙏🏻 اه يا هوا وتراب الرياض — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019

​ودعا تركي آل الشيخ لحدث ضخم في المملكة العربية السعودية، وهو مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذي سيقام على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في ختام موسم الرياض الترفيهي.

رجعت الرياض ... باقي ٤ أيام على #مدل_بيست فيه اكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية

وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية

احجزوا تذاكركم قبل تخلص ⬇⬇https://t.co/UBahp0kt7O pic.twitter.com/IUudoUss0z — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019

وأعلن العديد من فناني العالم العربي، عن حضورهم مهرجان "ميدل بيست"، مثل عمرو دياب ورابح صقر وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد حماقي وأمير كرارة وأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو.

يشار إلى أن مصادر لصحيفة "سبق" ذكرت أن "الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة".

وطمأنت هذه المصادر المقربة على صحة آل الشيخ، مشيرة إلى أنه "سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة".

وكان آل الشيخ قد غرد على حسابه في "تويتر" بعبارات اعتذار رقيقة كشف فيها أن أقصى أمنياته أن يتأكد الجميع من أن "كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم".