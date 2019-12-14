قطر تجدد دعمها لحكومة الوفاق ورفض عمليات الجيش الليبي بطرابلس

جددت قطر، اليوم السبت، دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ورفضها لعمليات الجيش الوطني الليبي ضد قوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب الإعلام لحكومة الوفاق الوطني الليبية، استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء اليوم السبت، بمقر إقامته بالدوحة، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

ووفقا للبيان، "جدد الوزير القطري خلال اللقاء رفض دولة قطر للعدوان على العاصمة طرابلس، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الشرعية، واتفق الجانبان على أهمية تفعيل علاقات التعاون في مجالات حيوية مختلفة، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

وتابع البيان، "تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وقت سابق، استمرار الدوحة في دعم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية، فالأمير جدد خلال لقائه بوفد ليبي برئاسة وزير الداخلية فتحي باشاغا دعمه لحكومة الوفاق "باعتبارها الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا".، مشيرا إلى التزام قطر بدعم ليبيا في بناء القدرات وعلى رأسها الجيش والشرطة.