إجراء جديد بشأن أبناء الشهداء في السعودية والبحرين

أصدرت مؤسسة جسر الملك فهد، اليوم السبت، قرارا يخص أبناء الشهداء في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وغرد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "امتدادا لتوجيهات قيادتي المملكتين الشقيقتين، واستشعارا لدورنا بتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية مجلس إدارة المؤسسة يقرر لأبناء الشهداء بالمملكتين ممن هم دون سن الـ18 عاما اعتماد خصم بقيمة 50% من رسوم بوابات الرسوم، وأحقية إنهاء إجراءات السفر باستخدام المسارات المخصصة للطلاب".

امتداد لتوجيهات قيادتي المملكتين الشقيقتين، واستشعارًا لدورنا بتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية

مجلس إدارة المؤسسة يقرّر لـ #أبناء_الشهداء بالمملكتين ممن هم دون سن الـ18 عاما اعتماد خصم بقيمة 50% من رسوم بوابات الرسوم وأحقية إنهاء إجراءات السفر باستخدام المسارات المخصصة للطلاب. — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) December 14, 2019

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن، أن "هذا القرار يأتي امتدادا لتوجيهات قيادتي البلدين، وإيمانا بالدور الذي قام به شهداء الواجب تجاه أوطانهم، وضمن مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية المقدمة من المؤسسة إلى بعض فئات المجتمع، إذ تقدم المؤسسة خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب أضيف إليها مؤخرا أبناء الشهداء، تقديرا لجهود آبائهم من أبناء المملكتين الشقيقتين والذين قدموا أرواحهم وفاءا لأوطانهم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسبق للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في شهر مايو/أيار، أن استضافت 120 من أبناء شهداء الواجب بمملكة البحرين، وذلك خلال حفل إفطار بشهر رمضان، شاركت به المؤسسة الخيرية الملكية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجمعية السنابل لرعاية الأيتام، وحضر الحفل عدد من رجال الأعمال والإعلاميين، وعدد من مسؤولي المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.