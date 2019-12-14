الأمن يطلق الغاز والرصاص المطاطي لتفريق محتجين في بيروت

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، اليوم السبت، على متظاهرين في بيروت حاول بعضهم اقتحام حي وسط العاصمة اللبنانية.

وبحسب "رويترز"، قال أحد المحتجين إن "شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انتشرت بشكل كبير في بيروت مساء اليوم السبت، ولاحقت المتظاهرين في الشارع وضربت واحتجزت بعضهم".

وأضاف "أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بينما حاول بعض المحتجين اختراق الحواجز الحديدية التي تغلق الطرق المؤدية إلى البرلمان ومقر الحكومة".

وفي السياق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغاز المسيل للدموع تسبب في إغماء عدة أشخاص، بينما قال الصليب الأحمر اللبناني إن 14 شخصا أصيبوا 6 منهم في حالة سيئة استدعت نقلهم إلى المستشفى.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.