دعوات لعدم التجديد لحكومة فايز السراج بعد الـ17 ديسمبر

طالب رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة بعدم التجديد لحكومة الوفاق بعد الـ17 من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال النايض في بيان حصل عليه مراسل "سبوتنيك" إنه "بالنظر للتصرفات المتسارعة والخطيرة التي قام ويقوم بها المجلس الرئاسي وحكومته وكذلك المؤسسات السيادية التابعة له في المجالات الخارجية والأمنية والنفطية والمصرفية والاستثمارية؛ يطلب فريق العمل في المجمع سرعة إخطار المجلس الرئاسي وحكومته بعدم التجديد التلقائي له وبإخطار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم إنفاذ قرارته واتفاقاته ومذكرات التفاهم التي يوقعها هذه الأيام يمينا وشمالا."

وأضاف البيان "إن سيادة ومقدرات وموارد الشعب الليبي هي أمانة كبيرة يجب احترامها وتقديرها والمحافظة عليها، وعدم تجديد الاعتراف الدولي عند انتهاء العام الرابع من عمر المجلس الرئاسي وحكومته يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019 هو خير سبيل للمحافظة على تلك الأمانة".

كما تطرق البيان إلى المطالبات المقدمة في الأيام الأخيرة من طرف عدة هيئات للمجتمع المدني الليبي بسحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي وحكومته، بالإضافة إلى بيان البرلمان المصري واليوناني باعتبار مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

وأشار البيان أن تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي هو تاريخ انتهاء التجديد السنوي الثالث (رغم أن التجديد الأقصى حسب اتفاق الصخيرات هو لعام إضافي واحد) بعد انتهاء العام الأول من عمر المجلس الرئاسي وحكومته، حسب اتفاق الصخيرات، والذي نص على أن "مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد".