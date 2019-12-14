الجيش اليمني يعلن إحراز تقدم في الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء السبت، إحراز قواته تقدما ميدانيا في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمحافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "القوات تمكنت من تحرير منطقة حبيل يحيى في جبهة بتار شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز الحوثيين".

وأكد "مقتل 14 عنصراً في صفوف الحوثيين، وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لهم خلال المواجهات".

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بمقتل قائد "جبهة بتار"، في القوات المشتركة مروان العشوي، و4 جنود آخرين في مواجهات عنيفة إثر هجوم شنه الحوثيون باتجاه موقع الحَرة في جبهة بتار.

وحسب المصدر، تمكنت القوات المشتركة من صد الهجوم عقب مواجهات استمرت أكثر من 5 ساعات.