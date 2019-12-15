اليمن... التحالف يشن 3 غارات جوية على محافظة صعدة

شن طيران التحالف العربي، السبت، غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني، مقتل وإصابة العشرات من عناصر "أنصار الله".

القاهرة - سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن التحالف نفذ 3 غارات جوية على منطقة الأزهور، في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

وفي سياق متصل، اتهمت "أنصار الله" الجيش السعودي بشن قصف مدفعي على منطقة شعبان في مديرية رازح، أوقع قتيلا وجريحا من المدنيين.

ويأتي القصف الجوي والمدفعي عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني، مقتل وإصابة 45 عنصرا من "أنصار الله" خلال إحباط محاولة تسلل للجماعة باتجاه مواقع في بني معين وجبل الإذناب الاستراتيجي بمديرية رازح، وقصف تعزيزات لها بالمدفعية.