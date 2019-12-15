بيلوسي تشارك في إحياء ذكرى "معركة الثغرة" أمام النازية

وكتبت بيلوسي على "تويتر": "اليوم قمنا بزيارة إلى بلجيكا، لإحياء الذكرى الـ 75، لمعركة الثغرة، أو معركة الأردين"، مضيفة: "انضممنا إلى جنودنا الأمريكيين والقادة الحلفاء، للاحتفال بالنصر التاريخية".
Today, our bipartisan delegation arrived in Belgium for the 75th anniversary of the #BattleoftheBulge. In Bastogne, we joined our U.S. soldiers and allied leaders to celebrate this historic victory. We were proud to honor our brave veterans who served in World War II. pic.twitter.com/ZEZ9yD4hQu— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 14, 2019
وتابعت: "أشعر بالفخر لأننا نكرم جنودنا الشجعان، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.
واندلعت معركة الثغرة بين قوات "النازية"، وقوات الحلفاء في الفترة بين 16 ديسمبر/ كانون الأول إلى 25 يناير/ كانون الثاني من عام 1945،
وأطلق الألمان اسم (عملية مراقبة نهر الراين)، بينما سماها الأمريكيون معركة الأردين، لكن الاسم الأكثر شيعوعا هو معركة الثغرة.
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