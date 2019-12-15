بيلوسي تشارك في إحياء ذكرى "معركة الثغرة" أمام النازية

نشرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، صورا، قالت إنها ترصد مشاركتهم مع وفد من الكونغرس، في الذكرى الـ 75، لـ"معركة الثغرة"، التي كانت واحدة من أكثر المعارك دموية، في الحرب العالمية الثانية.

وكتبت بيلوسي على "تويتر": "اليوم قمنا بزيارة إلى بلجيكا، لإحياء الذكرى الـ 75، لمعركة الثغرة، أو معركة الأردين"، مضيفة: "انضممنا إلى جنودنا الأمريكيين والقادة الحلفاء، للاحتفال بالنصر التاريخية".

Today, our bipartisan delegation arrived in Belgium for the 75th anniversary of the #BattleoftheBulge. In Bastogne, we joined our U.S. soldiers and allied leaders to celebrate this historic victory. We were proud to honor our brave veterans who served in World War II. pic.twitter.com/ZEZ9yD4hQu — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 14, 2019

وتابعت: "أشعر بالفخر لأننا نكرم جنودنا الشجعان، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

واندلعت معركة الثغرة بين قوات "النازية"، وقوات الحلفاء في الفترة بين 16 ديسمبر/ كانون الأول إلى 25 يناير/ كانون الثاني من عام 1945،

وأطلق الألمان اسم (عملية مراقبة نهر الراين)، بينما سماها الأمريكيون معركة الأردين، لكن الاسم الأكثر شيعوعا هو معركة الثغرة.