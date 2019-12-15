الكشف عن مشاريع إسكان إيرانية في سوريا

أعلن معاون وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، مازن اللحام، اليوم الأحد أنه تم تجهيز أضابير 26 منطقة من مناطق التطوير العقاري لتنفيـذها كمناطق سكنية على مستوى البلد.

وخلال مقابلة خاصة مع صحيفة "الوطن" السورية قال اللحام: "ما يخص الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري إلى ​إيران​ تم الاتفاق خلال المباحثات على صيغة نهائية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، واستكمال بعض النقاط المتعلقة بها".

وأكد اللحام قائلا: "إن من أهم النقاط الواردة بالبرنامج التنفيذي الذي تم الاتفاق عليه تقديم الجانب السوري لقائمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ، بما فيها مشروع بناء 30 ألف وحدة سكنية بالمحافظات".

وأشار اللحام إلى أن من الأمور التي تم الاتفاق عليها تقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات إيرانية سورية حكومية مشتركة في مجالات ​البناء​ والتعمير والطرق والجسور و​البنى التحتية​ للنقل، والدراسات والاستشارات والخدمات الهندسية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة بين البلدين.

وبين اللحام أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات بين ​رجال الأعمال​ وشركات مقاولات إيرانية راغبة في العمل في مجال الأشغال العامة والإسكان في ​سوريا​.