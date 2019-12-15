الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل قريبتين للأسد... صور

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس السبت 14 ديسمبر/كانون الاول، عن إلقاء القبض على قاتل الشقيقتين القريبتين للرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرداحة.

قالت الداخلية في بيان مقتضب على صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، بأنه تم "القاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة، وبوشرت التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة".

ونشر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر صفحته على "فيسبوك"، منشورا جاء فيه، بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريبه إلى تركيا".

كما ذكر بركات أنه تم تسليم المجرم إلى الأجهزة الأمنية.

يذكر أن الأختين المغدورتين تنتميان إلى عائلة الأسد من جهة الأم، رتاح بديع الأسد، وبحسب مانقل موقع صحيفة "الوطن أونلاين" السورية، فإن القاتل هو خطيب المغدورة هبة جبور الذي ارتكب جريمته بعد خلاف نشب بينهما أدى لاتخاذ الشابة قراراً بفسخ خطبتها عنه".