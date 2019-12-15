عمار الحكيم يقدم خارطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين في العراق

قدم رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، خارطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين وتضمنت ثلاث نقاط، مؤكدا دعمه لأي مرشح لرئاسة الحكومة يتفق عليه العراقيون.

وقال الحكيم، في بيان نشره أمس السبت على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين أسس النظام السياسي وتقويم إيجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته".

وأضاف: "اليوم أيضا ومن هذا المنطلق، نعلنها بوضوح بأننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية".

وتابع عمار الحكيم: "نؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب، وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من أجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".

​وأعلن الحكيم عن خريطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين تتكون من 3 نقاط.

وأوضح، أن النقطة الأولى تتمثل في "الإسراع باختيار رئيس وزراء مستقل يحظى بمقبولية شعبية، وتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية"، فيما تضمنت النقطة الثانية "تشريع قانون انتخابات منصف وعادل وتشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة".

وأضاف أن النقطة الثالثة تكمن في "التحضير لانتخابات مبكرة ليمارس الشعب دوره الدستوري في اختيار ممثليه".

​ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، وقتل ما لا يقل عن 400 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.