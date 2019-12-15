نائب لبناني يحول 10 ملايين دولار إلى الخارج

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، أمس السبت، أنباء عن قيام نائب لبناني بتحويل مبلغ كبير من المال إلى خارج لبنان.

وذكر موقع "ليبانون فايلز" اللبناني أن وزير سابق ونائب حالي ينتمي إلى إحدى أحزاب السلطة الحاكمة في لبنان تمكن من تحويل حوالي 10 ملايين دولار إلى خارج لبنان.

#وزير سابق #نائب حالي استخدم نفوذه "الوظيفي"في احد #المصارف الكبرى المقطر للدولار لزبائنه والمعروف موقف أصحابه من #العقوبات_الاميركية ضد لبنان ،ليحول #عشرة_ملايين_دولار اميركي الى حساب في مصرف أوروبي — Hasan Moukalled (@hasmokaled) December 14, 2019

وغرد الخبير الاقتصادي حسن مقلد على صفحته الشخصية على "تويتر" بالقول: "وزير سابق، نائب حالي استخدم نفوذه "الوظيفي" في أحد المصارف الكبرى المقطر للدولار لزبائنه والمعروف موقف أصحابه من العقوبات الأمريكية ضد لبنان، ليحول عشرة ملايين دولار أمريكي إلى حساب في مصرف أوروبي".