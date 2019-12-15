رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى العاهل البحريني

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رسالة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للعاهل البحريني، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق وتحقيق مزيد التقدم والازدهار، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاد العاهل السعودي، بهذه المناسبة، "بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 15, 2019

كما أعرب ولي العهد السعودي، في رسالته، "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".