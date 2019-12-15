مطار بغداد يعلق الرحلات الجوية

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، عن توقف حركة الملاحة الجوية، بسبب انعدام الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

وجاء في بيان إدارة المطار في موقع "فيسبوك": "تعلن إدارة مطار بغداد الدولي، وبالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، عن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا، اليوم الأحد، الموافق 2019/12/15 ، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم فتح الأجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية".

وأضاف البيان: "لذا نهيب بالمسافرين تفهم الأمر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسيتم الإعلان لاحقا حالما تفتتح الأجواء وتعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعيتها".

وشهدت العاصمة بغداد وأغلب محافظات العراق ضباب كثيف ورؤية شبه معدومة.