وهاب يحذر لبنان من "مصير أسود"

أعلن الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، اليوم الأحد أن لبنان يسير بخطوات واثقة نحو الفوضى.

وغرد وهاب على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لا حكومة قريبة".

بخطوات واثقة يسير لبنان واللبنانيون نحو الفوضى لا حكومة قريبة والتخريب سيد الموقف حمى الله لبنان من مصير أسود — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) December 15, 2019

وحذر وهاب في تغريدته قائلا أن "التخريب سيكون سيد الموقف" وختم بالقول: "حمى الله لبنان من مصير أسود".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.