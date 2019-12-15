مقتل شرطيين في هجوم لـ"داعش" شمالي بغداد

قتل شرطيين عراقيين إثنيين، اليوم الأحد، 15 كانون الأول/ديسمبر، في تعرض لتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عرض عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية على سيارة "أرزاق" تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية، بسبب سوء الأحوال الجوية في وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك، شمال البلاد، بالأسلحة الخفيفة.

وأضافت الخلية، أن التعرض أسفر عن مقتل منتسبين إثنين من الشرطة الاتحادية.

وشهد العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها هجومين انتحاريين استهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد، الخميس الماضي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانين منفصلين، حصلت عليهما مراسلتنا، مساء الخميس الماضي، 12 ديسمبر، بإن مفخخة يقودها انتحاري استهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل أربعة من منتسبي اللواء (313) التابع للحشد الشعبي في خط اللاين.

وأعلنت الخلية، مقتل سبعة من منتسبي اللواء نفسه، إثر تفجير نفذه إرهابي انتحاري، استهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، لخميس الماضي.

وأضافت الخلية، أن الاعتداء الإرهابي، أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي اللواء، بجروح.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا عن الاعتداء.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات العراقية، الاثنين، 14 أكتوبر/ تشرين الأول، من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين، في قضاء سامراء الذي يعتبر من المدن ذات الطابع القدسي، شمال العاصمة بغداد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.