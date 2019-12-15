هل يتخلى ترامب عن نشر تفاصيل "صفقة القرن"؟

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن احتمال نشر الفريق الأمريكي الخاص بـ"صفقة القرن"، تفاصيل جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن طاقم الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن" سيقرر خلال الأيام المقبلة فيما إذا كان سيتم نشر الخطة أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن القرار سيتخذ على الرغم من أنه لم يتم تشكيل حكومة إسرائيلية بعد، وبأن هناك احتمالية لإعلان الخطة قبيل تشكيل حكومة، سواء كان بنيامين نتنياهو أو غيره الذي سيشكل تلك الحكومة المقبلة.

وأوردت الصحيفة أن الخطوات الأساسية لـ"صفقة القرن" انتهت منذ نحو عام، وأن الفريق الأمريكي تجنب نشر تفاصيلها كاملة، حتى لا يعتقد نشر الخطة بأنها تدخل سياسي في مجرى الانتخابات داخل إسرائيل، وهو ما يتسبب في بلبلة سياسية في الشارع الإسرائيلي، موضحةً أن البيت الأبيض قرر انتظار انتهاء العملية السياسية الإسرائيلية واتخاذ القرار فقط حين تنتهي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية للكنيست في الثاني من مارس/آذار المقبل، وهو ما دعا الإدارة الأمريكية إلى إعادة التفكير في الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات رئاسية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من الممكن أن يتخلى الرئيس دونالد ترامب، عن "صفقة القرن"، بدعوى سماعه أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين صعب تحقيقه، وبأنه في حال لم يتمكن جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، من الإعلان عن الصفقة، فإنه لا يمكن تحقيقها في المستقبل القريب.