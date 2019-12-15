”الداخلية العراقية“ تعتقل 5 متهمين في حادثة الوثبة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 5 متهمين بجريمة حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد.

وقال الناطق باسم "الداخلية العراقية"، العميد خالد المحنا إن "القوات الأمنية ألقت القبض على 5 متهمين بجريمة حادثة الوثبة، وذلك بناءا على أوامر قضائية صدرت بحقهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

فيما كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، تفاصيل عن حادثة الوثبة، فأشار إلى أن "المجني عليه شاب لم يتجاوز الـ17 عاما، وأنه كان ومنذ 5 أيام يطلب من المتظاهرين المتجمعين أمام منزله الابتعاد عن منزله، إلا أنهم رفضوا ذلك، فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت الى شجار وتراشق بالكلام".

وتابع "خلف": "بعدها، قام بعض الاشخاص برمي قذائف المولوتوف على منزله، وكان يحمل مسدسا، وأطلق عددا من العيارات النارية فوق الرأس، فاقتحموا منزله وقتلوه".

وكان اللواء الركن عبد الكريم خلف، صرح الجمعة لوكالة الأنباء العراقية، أن الجناة قاموا بعد قتل الشاب، بسحله وتعليقه على أحد أعمدة في الوثبة".

وأكد وزارة الداخلية العراقية أنها مستمرة بالتحقيق لملاحقة جميع الجناة المشتركين بالجريمة.

وكان المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، أكد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، في وقت سابق، أن "وزارة الداخلية تدين هذا العمل الإرهابي، كما أنها تدين جميع الأعمال التخريبية التي حدثت في الأيام الماضية من سرقة وحرق لممتلكات المواطنين ‏في مناطق وسط بغداد".

​ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، وقتل ما لا يقل عن 400 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.