روسيا ترصد 19 خرقا للمصالحة في سوريا وتنفذ 3 عمليات إنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في نشرتها الرسمية بشأن الوضع في سوريا، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد 19 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 12 خرقا، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.