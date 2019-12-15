ضمن الأقوى عالميا… قائمة دولية تكشف تفوقا سعوديا على إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن تفوق سعودي على إسرائيل، في قائمة الأقوى عالميا.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أول أمس، الجمعة، بأن سلاح الجو السعودي تفوق على نظيره الإسرائيلي، ضمن قائمة أقوى أسلحة جوية حول العالم.

وأكدت الصحيفة العبرية أن سلاح الجو السعودي جاء في المرتبة الـ12 حول العالم بـ 848 طائرة ومروحية، فيما جاء نظيره الإسرائيلي في المرتبة الـ18، بامتلاك 595 طائرة ومروحية.

وذكرت أن مصر احتلت المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل حول العالم، بـ 1,100 طائرة ومروحية، ليسبق نظيره التركي الذي جاء في المرتبة العاشرة بـ 1,067طائرة ومروحية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن سلاح الجو الأمريكي قد احتل المرتبة الأولى لامتلاكه حوالي 13,266 طائرة ومروحية، بنسبة تزيد عن 25 % من تعداد الطائرات والمروحيات حول العالم، فيما جاء نظيره الروسي في المرتبة الثانية، بـ 4,163 طائرة ومروحية فقط، بنسبة 8%، وذلك حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشارت القناة العبرية إلى أن سلاح الجو الصيني جاء في المرتبة الثالثة بـ 3,210 طائرة ومروحية، بنسبة 6 % حول العالم، فيما جاء نظيره الهندي في المرتبة الرابعة بعدد 2,082 طائرة ومروحية، لتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بـ 1,625 طائرة ومروحية.