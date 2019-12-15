أبو الغيط: الدول العربية ستسعى لامتلاك قدرات نووية في حال امتلكتها تركيا وإيران

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية ستسعى لامتلاك قدرات نووية في حال امتلاك تركيا وإيران لها، لافتا إلى أن التساهل الغربي مع امتلاك إسرائيل قدرات نووية هو ما وسع طموح دول أخرى في المنطقة.

شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال أبو الغيط في كلمة عن تحديات الأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، اليوم الأحد "حين وقعت اتفاقية حظر الانتشار كان هناك 5 دول نووية، واليوم هناك 9 دول نووية، وهناك دولة في غرب آسيا تسعى لامتلاك قدرة نووية عسكرية هي إيران، ولغرابة الأمر هناك دولة في البحر المتوسط عضو في الناتو يتحدث رئيسها عن لماذا لا نملك أسلحة نووية".

وأضاف أبو الغيط "لو حدث هذا التطور في تركيا وإيران، أؤكد أن الدول العربية ستسعى لامتلاك قدرات نووية، رغم أنها لا قيمة للقدرة النووية العسكرية".

وتابع أبو الغيط "من أكثر الأمور الضاغطة على الوضع حاليا هو الوضع في جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، منطقة المضايق الأساسية العربية سواء مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، والتعرض لمنشآت النفط في السعودية والتصعيد عديم المعني في منطقة شرق المتوسط".

وحذر أبو الغيط "هذا وضع- بصفة عامة- يؤدي لكثير من الأرق لأنه في أي لحظة يمكن أن يتحول لمواجهات مسلحة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي إن يطمح لامتلاك بلاده للأسلحة النووية على غرار دول في المنطقة مثل إسرائيل تحظى بالحماية، ولا أحد يأتي على ذكر سلاحها النووي.