بيان من الخارجية الإيرانية بعد لقاء ظريف ومسؤولين قطريين في الدوحة

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور الدوحة حاليا.

وذكرت الخارجیة الإيرانية، في بيان لها: "الوزير محمد جواد ظريف يلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش منتدى الدوحة ويبحثان العلاقات الثنائية وسبل التعاون وآخر التطورات في المنطقة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف البيان، أن ظريف التقى أيضا رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، وبحث الجانبان التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية.

دیدار ظریف با نخست‌وزیر قطر در دوحه https://t.co/ynD9uIltfN pic.twitter.com/nqmWnrOyus — خبرگزاری کلاغ (@kalagh_news) December 15, 2019

ومن المقرر أن يلقي ظريف كلمة في منتدى الدوحة اليوم الأحد.