رئيس برلمان اليمن: إيران خلقت جحيما مرعبا كما في بلدان أخرى مجاورة

دعا رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، الجمعية البرلمانية الآسيوية الى الوقوف بمسؤولية تجاه الشعب اليمني وما يعانيه من مآسي إنسانية جراء الحرب منذ سنوات والعمل من أجل تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم (2216).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن البركاني قوله إن "الشرعية عرضت السلام على ميليشيا الحوثي الانقلابية وذهبت للتفاوض وقدمت التنازلات على الرغم من انقلابهم على الجمهورية والديمقراطية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية، واستيلائهم على مؤسسات الدولة في انقلاب صارخ على السلطة الشرعية الدستورية التي حظيت بإجماع وتأييد دولي وإقليمي بقياد فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية".

وتابع "غير أنهم لم يردوا التحية بمثلها وما زالت طاحونة الحرب دوارة عاصفة بإصرار منهم وبدعم من إيران".

كما أكد، خلال كلمته التي القاها في افتتاح أعمال الجلسة العامة الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي بدأت اليوم في مدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى ستة أيام، أن الشعب اليمني سوف يتغلب على محنته وسيساهم من موقع الإيمان والتحدي بصناعة السلام في اليمن وفي محيطنا بقدر ما يستطيع، ولكن بعزيمة أشد وبتصميم لا يلين.

وأضاف "أن نظام إيران السياسي بما يحمله من مطامع ورائها أوهام وأمراض نفسية، خلق جحيما مرعبا في اليمن كما في بلدان أخرى في الجوار".

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 تحالفا عسكريا ينفذ عمليات على الأرض لدعم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي جماعة الحوثي الذين استولوا على مناطق عدة في اليمن، خاصة العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.