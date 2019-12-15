السيسي يطالب برد "حاسم" ضد هذه الدول

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن "منتدى شباب العالم كان الهدف منه الاستماع للفكر المتنوع للموضوع الواحد، بالإضافة إلى الاستماع إلى بعضنا البعض وتبادل الرؤى".

وأكد السيسي، خلال كلمته في جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن "الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها ضد الإنسان لتحقيق الأهداف والأعمال المنظمة التى تجرى حاليا وتتخذ العقيدة ساترا لها".

وأوضح الرئيس المصري، أن "أخطر ما في الإرهاب استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، مشددا على أن الإرهاب أصبح غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول إليها.

وانطلقت، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، من مدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء، بحضور نحو 7000 مشارك، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيريه، الفلسطيني محمود عباس، والسنغالي ماكي سال.

وخلال فعاليات حفل الافتتاح، شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر رساالة مسجلة.

وتتضمن جلسات مناقشة المنتدى العديد من القضايا، مثل التحديات الحالية للسلم والأمن الدوليين، وتأثير التغيرات المناخية على الإنسانية، والحلول المقترحة لمواجهتها، والتحول الرقمي للمؤسسات الحكومية، والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي وقضايا النساء والتنمية.

وهذا هو العام الثالث الذي يقام فيه المنتدى في مصر، والعام الماضي أقيم المنتدى بمشاركة نحو 5000 شخص مما يقرب من 160 دولة حسب ما أعلنت الحكومة المصرية.