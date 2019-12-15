إياد علاوي يوجه رسالة للرئيس بشأن الحكومة المقبلة

وجه رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، أياد علاوي، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس برهم صالح، أشار فيها إلى أن الحكومة المقبلة "مصغرة ومؤقتة" ولا يتجاوز سقفها عام واحد ولا ترشح للانتخابات.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن علاوي قوله إن "الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومةً مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد ولا ترشح للانتخابات، تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد".

ودعا علاوي إلى الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية، مقدما أربعة مقترحات من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية.

وكان الرئيس برهم صالح قد أكد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة "مرضي عنه من الشعب".

واندلعت احتجاجات ومظاهرات واسعة في العراق، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق، خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون العراقيون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في العام 2003.