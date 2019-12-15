الدفاع الإسرائيلية: نعاني صدمات نفسية من الحرب مع غزة

ذكرت صحيفة عبرية أن حوالي 58 ألفا من الجنود الإسرائيليين معاقين، ويتلقون العلاج بمراكز التأهيل.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، تقريرا جاء فيه أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أحصت من خلاله عدد المعاقين والمصابين بالجيش الإسرائيلي، الذين أصيبوا في الحروب والعمليات العسكرية المختلفة.

وأفادت الصحيفة بأن التقرير يأتي على خلفية احتفال إسرائيل اليوم بـ"يوم الاعتراف بمعاقي الجيش الإسرائيلي"، والمصابين الذين تلقوا إصابات بالغة في الحروب والعمليات الأمنية.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية أن عدد معاقي الجيش الإسرائيلي، بلغ 57,277 معاقا، يتلقون العلاج في مراكز التأهيل، بينهم 590 جنديا يعانون من حالة إعاقة كاملة، أي بنسبة 100 % - بحسب الصحيفة.

ومن بين ما أشار إليه التقرير أن حوالي 817 من جنود الجيش من مصابي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "الجرف الصامد" (يوليو/تموز 2014)، بأنهم من معاقي الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن تقرير الدفاع الإسرائيلية أن حوالي 5000 من هؤلاء الجنود المعاقين، تم الاعتراف بهم كمرضى يعانون من الصدمة النفسية، بينهم 588 من الجنود الذين شاركوا بحرب "الجرف الصامد".