متظاهرو كربلاء يغلقون مبنى الهيئة العامة للضرائب

أقدم محتجين غاضبين، اليوم الأحد، على إغلاق مبنى الهيئة العامة للضرائب، وسط مدينة كربلاء، معلقين على جدرانها لافتة كتب عليها "مغلق بأمر الشعب".

وعلق المتظاهرين عند مدخل الهيئة العامة للضرائب لافتة مكتوب عليها "مغلق بأمر الشعب... من يرفع اللافتة يتحمل المسؤولية الكاملة".

وفي وقت سابق انضم تجار محافظة كربلاء وسط العراق إلى حركة الاحتجاجات التي تجتاح معظم محافظات العراق منذ الأول من تشرين الأول، حيث أقفلوا محالهم التجارية.

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة في تغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة، ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.