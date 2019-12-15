وزير خارجية قطر يحذر من حروب أخطر من "الحروب التقليدية"

أطلق وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحذيرا مما أطق عليه "الحروب الأخطر من الحروب التقليدية".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري، في كلمته بمشاركته في الجلسة الأولى من جلسات منتدى الدوحة 2019، ونشرها الموقع الرسمي للخارجية القطرية.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "هناك حاجة لوجود نظام حوكمة دولي أفضل، يراعي المصالح الدولية والوطنية، ويتيح كل الحقوق لدول العالم، شرط أن تلتزم الدول بكل المسؤوليات المستوجبة عليها في هذا الاتجاه".

وأوضح الوزير القطري "لابد من تعاون الدول بعضها مع بعض لإيجاد تلك الحوكمة، ولمواجهة التحديات الراهنة لجعل العالم في مكان أفضل".

ودعا إلى وجود نظام حوكمة قوي لأي كيان دولي يراعي في طياته طبيعة الشعوب والمجتمعات ومتطلباتها، ويعمل على بناء تواصل أفضل بين تلك المجتمعات والشعوب، حتى يمكن تحقيق التقدم والنجاح لذلك الكيان، مشيدا بتجربة الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وقال وزير الخارجية القطري إن إيجاد تلك المنظومة، سيساعد على تلافي العديد من الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم.

وحذر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن هناك تحديات متسارعة يشهدها العالم خلال العقد الأخير، وأبرزها تلك التحديات التي تشمل الحروب والنزاعات.

وأوضح "الحروب تحولت بصورة كبيرة من حروب تقليدية، إلى حروب سيبرانية وحروب اقتصادية".

وحذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري من تزايد وتيرة الأزمات بشكل عام، داعيا إلى ضرورة إرساء تعاون متعدد الأطراف من أجل السعي لمواجهة تلك الأزمات وحلها.

وألمح المسؤول القطري إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه العالم متعدد الأقطاب، مضيفا أنه حتى لو قامت كل دول بالتزاماتها، فما يزال ليس هناك آلية لمحاسبة والتأكد بالتزام الدول واضطلاعها بمسؤوليتها على النحو الأمثل، الأمر الذي يتطلب مراجعة الهيكلة الحالية للمجتمع الدولي مع السعي لإحلال التوازن بين آليات مواجهة الأزمات.