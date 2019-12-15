إضافة بئري غاز وبزمن قياسي... إنجاز سوري هام يحسن الواقع الكهربائي... صور

أدخلت الحكومة السورية بئري غاز في الإنتاج بكمية حوالي مليون متر مكعب من الغاز يوميا مشيرة إلى أن هذه الكمية ستساهم في تحسن الواقع الكهربائي

قالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إنها أدخلت بئري غاز شريفة 2 وشريفة 104 في الإنتاج بمعدل يقارب مليون متر مكعب يوميا تضاف إلى الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الكمية ستساهم في تحسن الواقع الكهربائي في سوريا.

وجاء في منشور الوزارة: "خلال وقت قياسي وبخبرات وطنية صرفة نجحت كوادر وزارة النفط والثروة المعدنية في إضافة ما يقارب مليون م3 من الغاز إلى الشبكة من خلال إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 في الإنتاج من حقول شريفة شرق حمص ووصل الحقل بالشبكة" .

وأضافت: "تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوما لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من أجل محطات الطاقة من خلال تكثيف الورش العاملة بشكل متواصل وبخبرات وطنية بالتعاون مع شركة الإنشاءات العسكرية وبطول 16 كم و قطر 8 أنش بعدها جرى كسح الخط ووصله إلى محطة غاز قمقم".