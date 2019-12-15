قطر وتركيا يفتتحان قاعدة عمليات عسكرية مشتركة في الدوحة

افتتحت قطر، مقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركي خلوصي آكار، افتتحا المقر الجديد لقيادة العمليات العسكرية المشتركة.

وأوضحت الوكالة أن افتتاح هذا المقر، جاء ضمن مجموعة كبرى من لمفاوضات التعاون العسكري بين البلدين، والتي بدأت منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يستعرض مع وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا الشقيقة، على هامش افتتاح مقرالقيادة المشتركة القطرية التركية في معسكر خالد بن الوليد، العلاقات العسكرية القائمة بين البلدين.#قنا pic.twitter.com/yCYQRQHweD — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 14, 2019

​وأشارت إلى أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القاعدة العسكرية التركية التي بنيت حديثا في قطر، ضمن الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وكانت تركيا قد نشرت قوات تابعة لها في قاعدة عسكرية في قطر منذ عام 2017، عقب إطلاق السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حملة مقاطعة ضد الإمارات، أغلقت بسبب كل الحدود البرية والبحرية والجوية، بعد اتهام قطر بدعم الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا الشقيقة يفتتحان مقرالقيادة المشتركة القطرية التركية في معسكر خالد بن الوليد، وذلك بحضور رئيس أركان القوات المسلحة ، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية والتركية.#قنا pic.twitter.com/UMpzIdzyBb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 14, 2019

​وتنفي الدوحة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات.