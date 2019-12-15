العراق... العمليات المشتركة تنفي عودة "داعش" إلى حوران

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن وجود تهديدات من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابي وعودتها إلى وادي حوران في الأنبار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الخفاجي قوله "القوات الأمنية متواجدة في وادي حوران وكذلك في مناطق جبال حمرين، وتنفذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، بناءً على المعلومات الاستخبارية".

وأضاف أن "القوات الأمنية تعمل على ملاحقة الدواعش، إضافة إلى أنها، تأسر عددا منهم، وتقتل عدد آخر"، مؤكداً أنه "لا صحة لتهديد داعش أو عودتها".

وتابع "هذه الأنباء مجرد دعايات ترسل من قبل التنظيمات الإرهابية، هدفها إعادة نشاطهم وتواجدهم كما كان في السابق".

كما أشار إلى أن "جميع قطعاتنا الأمنية متواجدة، ولا توجد ثغرة واحدة، أو مكان في الصحراء يضم هؤلاء الإرهابيين".

وأكد الخفاجي أن "ما تقوم به العمليات المشتركة من عمليات نوعية هدفها مطاردة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية"، موضحا أن "القيادة يوم بعد يوم تتقدم لدحر العصابات الإرهابية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.