وزير الدفاع التركي من قطر: ليس لدينا مشاكل مع أكراد سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن تركيا ليس لديها مشاكل مع أكراد سوريا وباقي شرائح المجتمع السوري.

وخلال مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من فعاليات "منتدى الدوحة" في العاصمة القطرية، أكد أكار أن "كفاح" تركيا في سوريا يقتصر على "التنظيمات الإرهابية" مبينا أن هذه التنظيمات، لا تلحق الضرر بالبلدان التي تتواجد فيها فقط، بل تطول أضرارها جميع شعوب العالم.

ونوه أكار إلى أن التزام تركيا لم يتغير بما يخص مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) و"بي كا كا/ي ب ك" وغيرها من التنظيمات على حد تعبيره، منتقدا الأسلحة التي تمنح لـ "ي ب ك" من بعض حلفاء تركيا وأن هذه الأسلحة تنتقل بدورها إلى "بي كا كا".

واعتبر أكار أن العالم يمر بمرحلة حساسة، ازدادت فيها المخاطر والجهات التي تهدد العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن "تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع كافة الأطراف التي ترغب في نشر السلام والأمن في العالم".

وتطرق أكار في حديثه إلى عملية "نبع السلام" مشيرا إلى أنها تهدف إلى "كسر الممر الإرهابي المراد تأسيسه في تلك المنطقة، وإنشاء المنطقة الآمنة لتوفير العودة للاجئين السوريين" مشددا على أن هذه العملية "لا تهدف إلى تغيير ديموغرافية تلك المنطقة أو احتلالها" وأن القوات التركية "تولي أهمية كبيرة لعدم الحاق أي ضرر بالمدنيين والمرافق العامة والأماكن التاريخية بالمنطق" بحسب "الأناضول".