إسرائيل تعثر على رسالة من جندي سوري "داخل علبة كبريت"… بالصور

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، الأحد، بأن إسرائيليين (رجل وابنه) عثرا على رسالة داخل علبة "كبريت" تعود لجندي سوري داخل مغارة أو كهف في هضبة الجولان السورية المحتلة، أثناء جولة ترفيهية لهما في الهضبة.

בתוך קופסת גפרורים: מכתב של חייל סורי נמצא במוצב ברמת הגולןhttps://t.co/mboOwzJpca — מעריב אונליין (@MaarivOnline) December 15, 2019

وأكدت الصحيفة العبرية أن إسرائيلي يدعي "يسرائيل بن هاروش" وابنه قاما بجولة ترفيهية في مكان ما جنوب هضبة الجولان السورية، وتوقفا لتناول القهوة، ووجدا كهفا مهجورا، يبدو أنه لم تطأ قدم أحد بداخله، حتى الآن، منذ حرب الاستنزاف في العام 1967، وعثرا بداخل الكهف على "بنطال" أو زي عسكري لمجند سوري، وداخل البنطال "علبة ثقاب".

وعثر الإسرائيلي "هاروش" وولده بداخل علبة الثقاب (علبة الكبريت) على رسالة ممزقة لمجند سوري، تعود للعام 1967، وبجوارها علبة دواء، وزجاجات أخرى ـ دون ذكر تفاصيلها ـ ويبدو أن هذه الرسالة لمجند سوري (الأب) يرسلها لعائلته، وتقريبا لابنه، أو ربما لشخص آخر، دون ذكر تفاصيل أخرى توضح ماهية الرسالة ومضمونها.