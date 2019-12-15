قوات سودانية تغادر جبهات الساحل الغربي لليمن

غادرت قوات سودانية عاملة ضمن التحالف بقيادة السعودية بعد انتهاء مهمتها في جبهة الساحل الغربي لليمن، وتسليمها إلى القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وذكر موقع وكالة "2 ديسمبر" التابعة للحكومة، أن "قائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، قام بتكريم القوات السودانية بقيادة ‏العميد ركن حسين منزول حمدان ازرق، اليوم الأحد".

وتابع الموقع "استكملت قوات الأشاوس مهمتها العسكرية في اليمن ، وسلمت مهامها للقوات المشتركة، التي استكملت انتشارها على كل جبهات المواجهات مع مليشيا الحوثي".

وأكد قائد المقاومة الوطنية أن "القوات المشتركة وهي تودع أشقائها من السودان الشقيق، تؤكد جاهزيتها وإنجاز مهام التدريب البرية من خلال ألوية حراس الجمهورية والعمالقة والتهامية، أو البحرية من قوات خفر السواحل".

وشدد العميد طارق صالح على أن "القوات المشتركة ستواصل واجبها الوطني ومحاربة الحوثي حتى استعادة الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، وستعمل على المساهمة في حفظ الأمن القومي بمنع الحوثي من استخدام الارضي والسواحل اليمنية ضمن مخططات الأطماع الايرانية، ومكافحة الإرهاب أيا كان مصدره".